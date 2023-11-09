Об этом знает окружение Зеленского и Залужного, – ОП опроверг "раскол" между властью и армией

Продолжаются разговоры о якобы "расколе" между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Российские пропагандисты активно используют эту тему, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Политическое и военное руководство нашего государства ежедневно общается в разных форматах. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что никакого "раскола" быть не может.

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Кому выгодны такие слухи

Президент Украины ежедневно проводит селекторы, Ставки, на которых постоянно общается с Главнокомандующим. Эта модель поведения была построена еще в первые дни войны и продолжается до сих пор. Очевидно, что продолжаются всевозможные обсуждения, вносятся коррективы в тактику, стратегию для того, чтобы повысить эффективность нашей армии на линии фронта.

Нет никакого раскола между военным и военно-политическим руководством Украины. Есть ежедневное общение на разных площадках. Об этом знает окружение Зеленского и Залужного

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он отметил, что люди, которые распространяют слухи о "расколе", на самом деле не имеют никакого доступа к информации.

"Кроме этого они так ненавидят исторический момент, в котором находятся, что используют абсолютно абсурдную информацию для того, чтобы помочь России получить главное – внутренний раскол внутри Украины", – отметил советник председателя ОПУ.

Слухи о "расколе" – это российские нарративы

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть на ютубе 24 Канала в 17:00.

Стране-агрессору выгодно, чтобы украинцы воевали между собой и не обращали внимания на происходящее на внешних рынках, среди наших партнеров и на линии фронта.

Еще в начале войны Владимир Путин говорил, что предлагает военным совершить мятеж и взять на себя полноту власти в Украине. С тех пор россияне продолжают эту концепцию – вносить раздор между политическим и военным руководством нашей страны.

Они продолжают это делать, это один из ключевых российских нарративов. Для этого используются любые сети. Поэтому надо понимать, что такие темы будут возникать и мы их будем опровергать,

– добавил Подоляк.

На ситуацию также влияет психоэмоциональное состояние людей. Практически два года идет полномасштабная война. Людям тяжело, ведь они не знают, когда все это закончится, многим пришлось менять привычный образ жизни – все мы должны это понимать.

"Но мы украинцы и понимаем, кто мы. После стольких дней войны точно знаем, что для нас не существует никаких возможностей выглядеть иначе, чем мы выглядим сейчас. Поэтому все разговоры о раздоре оставим только в информационной среде", – отметил Подоляк.

Россияне манипулируют якобы "расколом" в Украине