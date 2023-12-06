Борется с врагом и онкологией: украинский защитник собирает себе на лечение
К сожалению, наши защитники, помимо внешнего врага, вынуждены бороться и со своими личными проблемами. А иногда – спасать жизнь, когда своя собственная находится в еще большей опасности.
Эта история является реальностью для украинского защитника, старшего сержанта Сергея Проскурова с позывным "Неоном".
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Когда россияне начали полномасштабное вторжение, 52-летний Сергей, не колеблясь, вступил в армию, чтобы защитить свой дом. Уже 25 февраля 2022 года он был зачислен на службу фельдшером медицинской службы.
Сергей Проскуров спасает жизнь украинского защитника / Фото предоставлено 24 Канала
Муж неоднократно спасал жизнь собратьев, однако теперь помощь нужна ему самому. Недавно Сергею был поставлен сложный диагноз – онкология. Болезнь появилась в легких и, к сожалению, быстро прогрессирует.
Диагноз Сергея / Фото предоставлено 24 Канала
Мужчине уже сделали операцию – лобэктомию. Простыми словами: мужчине вырезали часть легкого и лимфоузлы. Однако Сергей продолжает бороться за жизнь. Впереди его ждет длительный курс химиотерапии.
Чтобы продолжить эффективное лечение, нужно более 1 миллиона гривен. Такая сумма очень велика, особенно во время войны, когда есть множество других потребностей для наших защитников.Если вы можете помочь Сергею преодолеть состав болезни и поддержать его финансово – оставляем реквизиты его карты:
5221 1911 0118 7895 (Приватбанк) Сергей Проскуров
Помните: любая сумма важна!
Сергей с собратьями / Фото предоставлено 24 Канала