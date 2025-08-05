В Донецкой области пограничники обнаружили и поразили российскую систему залпового огня "Град". В результате попадания наши бойцы обезвредили двух оккупантов.

Украинские оборонцы нанесли точный удар по российской военной технике в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.

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Что известно об уничтожении вражеского "Града"?

Бойцы аэроразведки из подразделения Государственной пограничной службы Украины под названием "Феникс" нанесли адский удар по вражеским позициям в Донецкой области.

Подразделение "Феникс" наносит адский удар: смотрите видео

Благодаря тщательной разведке и слаженной работе операторов ударного дрона, пограничники уничтожили одну из ключевых огневых единиц противника – реактивную систему залпового огня БМ – 21 "Град".

Вместе с установкой ликвидировано также 2 российских военнослужащих, которые находились рядом.

Украинские военные продолжают давать достойный отпор противнику. К слову, ранее экипаж полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".