"Феникса" больше нет: ГУР уничтожило телекоммуникационное оборудование россиян в Донецкой области

На оккупированной территории Донецкой области агенты ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование россиян. Речь идет о технике вражеского оператора "Феникс".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно об очередной диверсии в Донецкой области

На временно оккупированной территории Донецкой области было уничтожено 4 объекта с телекоммуникационным оборудованием незаконного оператора связи "Феникс". Известно, что его используют российские захватчики.

Пожар также оплавил оборудование для сотовой связи на территории Ленинградской области России, а еще – разрушил три железнодорожных релейных шкафа управления железнодорожным движением в ярославской области государства-агрессора,

– пишут в разведке.

В ГУР отметили, что осложнения и препятствия для логистики и связи российской оккупационной армии – это важный процесс, который не останавливается.

Поджог телекоммуникационного оборудования "Феникса": смотрите видео

К слову, ранее в ГУР сообщали, что Силы обороны ударом HIMARS и последующей дроновой атакой ликвидировали трех российских капитанов в Запорожье. Кроме них, уничтожено 5 единиц автомобильной техники.