Феномен успеха ВСУ базируется на двух аспектах, – военный эксперт

Продолжается седьмой месяц героической борьбы украинского народа за свою свободу. ВСУ доказали, что готовы давать достойный отпор врагу, который пришел на нашу землю и уничтожает все на своем пути.

Успехом наших защитников восхищается весь мир. Он базируется на двух основополагающих вещах. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Достойно внимания Украинские защитники дают достойный отпор: где оккупантам не удалось провести наступления и штурмы

Из чего состоит успех ВСУ

По словам Черника, феномен нашего успеха базируется на двух фундаментальных аспектах:

Мужество и героизм не только нашего воина, но и всей нации

На мой взгляд, новорожденная украинская политическая нация приступила к экзистенциальному бою. И она обязательно этот бой выиграет,

– сказал он.

Беспрецедентная поддержка Запада

Борьба за украинскую государственность длится около тысячи лет. "Впервые за это время мы имеем только одного противника. В начале 20 века у нас было по меньшей мере 4 украинских государства и 5 разных противников".

У нас впервые есть консолидированная поддержка всего цивилизованного мира. Подчеркиваю слово "цивилизованного". Ибо мир значительно больше евроатлантического пространства и пространства англосаксонского измерения,

– отметил военный эксперт.

Без "прокачки" Украины современными противотанковыми средствами FGM 148 Javelin и NLOW в первые дни войны, подчеркнул Черник, трудно представить, чем бы украинские защитники сдерживали врага.

"Нельзя умалять колоссальную военно-техническую поддержку Запада, которую мы получили беспрецедентно большую со времен Второй мировой войны. Ничего подобного в истории пока не было", – сказал он.

Украина является первым государством мира по насыщению оружием западных образцов, а по запасам Javeline – второй после США.

Черник подчеркнул: оптимизм – это хорошо, но не менее важно мыслить трезво. "Я очень хочу, чтобы мы в дальнейшем пребывали в реальности. Здравый смысл – залог нашей победы", – подчеркнул он.

Какое оружие может изменить ход войны

Военный эксперт убежден, что авиация – это то, чего не хватает украинским бойцам, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Я был и буду ярым поклонником американской линейки авиации – General Dynamics F-16 или Boeing F-15. До 30 машин такого класса могут существенно изменить поле боя, – заметил Черник.

По его словам, существенно повлиять на ход войны могут и ударные штурмовики класса А-10 Thunderbolt – знаменитые "бородавочники", не имеющие аналогов в мире. так, общеизвестный Су-25 даже рядом не стоит.

"Это поможет нам не переломить, а переламывать ход войны. Сегодня мы имеем информационный шквал, что события в Крыму вот-вот все переломят. Нет. Стратегическую инициативу мы действительно перехватили. Но не путать перехват инициативы, то есть навязывание противнику своей воли, и это колоссальный шаг вперед, с реальным переломом. До него еще достаточно далеко. Нам всем еще нужно очень сильно поработать каждому на своем месте", – подытожил Черник.

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