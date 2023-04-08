Оккупанты говорят, что сбили над Феодосией украинскую ракету: россияне в шоке, как она долетела

В Феодосии во временно оккупированном Крыму днем 8 апреля было неспокойно. В городе раздались взрывы якобы после прилета ракеты. Очередной "хлопок" сильно шокировал оккупантов.

Ставленник Кремля во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы сбили "украинскую" ракету, пишет 24 Канал. После прилета в Феодосии что-то горит.

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Россияне "нашли" у Украины дальнобойные ракеты

Однако версия россиян об "украинской" ракете не выдерживает никакой критики, на что обратил внимание активист Сергей Стерненко. Причина в том, что ближайшие позиции Сил обороны Украины от Феодосии не менее чем за 300 километров.

Как известно, у Украины нет ракет с такой дальностью действия, хотя украинские военные были бы рады их иметь.

"Россияне сообщат о якобы сбивании ракеты над пока еще оккупированной Феодосией. Только нюанс. Расстояние до наших ближайших позиций почти 300 километров. Какая ракета?", – риторически спрашивает Стерненко.

Но на этом российские пропагандисты не остановились. Они говорят, что ракета пролетела на высоте более 15 километров и была сбита ЗРК С-300. В России уже даже высчитали, что ракету запустили с украинского полигона Тузлов. С этого полигона в Феодосию по прямой траектории расстояние 415 километров.



От линии разграничения до Феодосии не менее 250 километров / Скриншот

По предварительной информации, взрывы в Феодосии прогремели недалеко от порта. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук тоже прокомментировал "хлопок".

"Во временно оккупированной Феодосии кого-то выбирают", – написал он.

У россиян паника после прилета

"Хлопок" в Феодосии спровоцировал шок, панику и ненависть у россиян, которые в социальных сетях выражают свою "озабоченность".

Россияне шокированы, что "украинская" ракета долетает уже в Феодосию. Оккупанты не понимают, почему не работает их расхваленная противовоздушная оборона. Что интересно, россияне не верят оккупационным властям, что это "украинская" ракета, сообщая, что у Украины нет такого оружия.



Россияне возмущены из-за "хлопка" в Феодосии / Скриншот из сети

Также они размышляют о том, откуда же прилетела ракета. Россияне утверждают, что ракета прилетела с Черного моря, хотя украинских кораблей там нет.

Россияне задают логический вопрос главному алкоголику России Дмитрию Медведеву, который угрожал ядерным ударом по Украине, если в Крыму что-то будет происходить. В частности, почему Медведев не выполняет свои ядерные угрозы.



Реакция на "хлопок" в Феодосии / Скриншот из сети

Некоторые из россиян в комментариях пишут, что не хотят уезжать из Феодосии из-за красивых пляжей. Другие пишут, что в Крыму роют окопы, поэтому ни о каком пляжном сезоне не приходится даже мечтать.