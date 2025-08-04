В Польше фермеру грозит штраф за вонь – государство готово помочь
- Фермер в Польше столкнулся с большим штрафом в более 110 тысяч злотых из-за запаха из свинарника, но министр сельского хозяйства обещал помочь ему и изменить законодательство.
- Министр Штефан Краевский заявил, что государство компенсирует часть штрафа и подготовит законопроект для защиты сельского хозяйства, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
В Польше фермер столкнулся с огромным штрафом из-за вони из свинарника, но на его защиту встал сам министр сельского хозяйства. Чиновник назвал ситуацию абсурдной и пообещал изменить закон, чтобы фермеров больше не наказывали за запахи от животноводческих хозяйств.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Polsat News. В Польше разгорелся скандал вокруг штрафа для фермера из-за запаха из свинарника – министр сельского хозяйства Штефан Краевский стал на его сторону.
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Скандал из-за свинарника
Он пообещал не только помочь фермеру выплатить компенсацию, но и изменить законодательство, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
Фермера из города Гродзиско обязали выплатить более 110 тысяч злотых соседям, которые подали на него в суд из-за "невыносимой вони" от фермы. Несмотря на то, что мужчина действовал законно, гражданский суд стал на сторону соседей. Министр возмутился этим решением и пообещал обратиться к омбудсмену, а также заявил, что правительство подготовило законопроект для защиты сельского хозяйства.
Если кто-то строит дом возле железной дороги, следует ожидать, что оттуда уберут поезда?
– отметил министр, сравнивая фермерство с нормальной функцией села.
Краевский сообщил, что часть штрафа уже собрали неравнодушные поляки, а остальные обещает компенсировать государство. Чиновник подчеркнул: ситуация требует не разового вмешательства, а системного решения.