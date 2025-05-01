Система требует изменений: почему фермеры в ЕС бьют тревогу

По всему ЕС в последние годы резко выросли цены на продукты. В марте 2023 года инфляция цен на продукты достигла рекордно высокого уровня в 15%. В Германии потребители платят за продукты почти на 30% больше, чем в 2021 году. Это при том, что затраты на энергию и производство снизились.

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Колонка написана в соавторстве с Мартином Хойслингом – органическим молочным фермером, членом Европейского парламента от фракции "Зеленые – Европейский свободный альянс".

Несправедливое ценообразование в ЕС

Некоторые экономисты объясняют это тем, что переработчики пищевых продуктов и розничные торговцы получают сверхприбыли благодаря малообеспеченным домохозяйствам. Между тем доля розничных цен на продукты, которая достигает фермеров, продолжает сокращаться.

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Например, немецкие производители получили лишь 21,7% розничных цен в 2021 году, и этот показатель продолжает снижаться. Ярким примером является падение доли фермеров в ценах на хлеб: в 1970 году фермеры зарабатывали 19,2% от цены, которая была на полке магазина, а к 2022 году эта доля резко упала до 5%.

Производители молока сталкиваются с аналогичными проблемами. Между 2014 и 2024 годами цены на молоко не покрывают рост производственных затрат. В результате многие фермы работают с убытками, а их выживание зависит от субсидий.

От фермеров ожидается производство высококачественных продуктов, одновременно обеспечивая – часто при условии обременительных бюрократических требований – защиту окружающей среды, климата и животных. Но по мере того, как формулировка стоимости смещается от производителей, прибыли все больше концентрируются среди нескольких мощных переработчиков и розничных торговцев.

Масштабные протесты фермеров в начале 2024 года выявили глубокое разочарование во всем сельскохозяйственном секторе ЕС. Однако политическая реакция разочаровала. Под давлением консервативных и либеральных фракций Совместная сельскохозяйственная политика блока была быстро лишена экологических стандартов, что нанесло мощный удар по и без того хрупкому экологическому столбу. Между тем основной вопрос – обеспечения справедливых цен во всей цепочке создания стоимости – не решили.

К счастью, вопрос справедливого ценообразования в сельском хозяйстве наконец-то приобретает политический вес. ЕС сейчас пересматривает свою Директиву о недобросовестной торговой практике и правила общей организации рынка. Эти реформы являются результатом Стратегического диалога относительно будущего сельского хозяйства ЕС – политического форума, основанного президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в 2024 году. Комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен включил части его рекомендаций в свою политическую повестку дня.

Но для исправления разорванной цепи поставок продовольствия в Европе нужно больше, чем просто косметические изменения. Цены должны устанавливаться снизу вверх, что предусматривает четыре ключевые реформы, начиная с обеспечения выполнения договорных обязательств. В частности, молочные фермеры часто поставляют свою продукцию, не зная цены. Такая ситуация была бы немыслимой в большинстве других секторов.

Реформы в сфере уже начались

Законодательство ЕС уже предоставляет возможности для реформ, как это видно во Франции и Испании, где письменные контракты являются обязательными. Испания даже запрещает продажу по цене, ниже производственных затрат. Однако в Германии попытки ввести аналогичные меры были заблокированы сельскохозяйственным лобби и его консервативными и либеральными союзниками.

Кроме того, договорные обязательства должны распространяться на фермерские кооперативы. Хотя они основаны на прогрессивных принципах, многие из этих кооперативов сейчас функционируют как обычные крупные корпорации. Они предоставляют приоритет самым низким возможным закупочным ценам, а не интересам производителей молока. Однако в таких странах, как Германия, где кооперативы перерабатывают 70% молока, они остаются освобожденными от таких требований.

Также необходимо усилить права организаций производителей. В то время как такие молочные гиганты, как Arla и DMK, будут контролировать до 13% объема молока в ЕС после запланированного слияния, действующие правила ЕС ограничивают долю рынка организаций производителей, управляемых фермерами, только 4%. Несмотря на годы интенсивных дискуссий, этот дисбаланс сохраняется, препятствуя честным переговорам.

Политики ЕС должны ограничить концентрацию рынка в розничной торговле продуктами. В Германии только четыре розничные торговцы контролируют 85% рынка пищевых продуктов. Сектор переработки пищевых продуктов также является высококонцентрированным. В отчете Немецкой комиссии по монополиям за 2024 год предостерегается, что рост концентрации рынка вредит как производителям, так и потребителям.

Сельское хозяйство в ЕС должно стать устойчивым

Среди этих вызовов начинают появляться перспективные модели. Одним из примеров является недавно запущенный в Германии трехсторонний контракт, который базируется на французской модели. Вместо того чтобы производители слепо поставляли продукцию переработчикам, которые затем подписывают отдельные контракты с розничными торговцами, все три стороны заранее договариваются о соответствующих партнерах и заключают долгосрочные соглашения с четко определенными структурами ценообразования.

Такие трехсторонние контракты содержат положения, обязывающие проводить ежеквартальные пересмотры с учетом колебаний рынка и цен. Кроме ценообразования, они охватывают вопросы дизайна продукции, маркетинговых стратегий и стандартов благополучия животных и экологической устойчивости. Способствуя формированию чувства общей ответственности, эти соглашения улучшают качество и справедливую компенсацию.

Они также помогают защитить производителей и потребителей от волатильности рынка, создают добавленную стоимость во всей цепочке поставок, и предлагают основу для передового опыта, который можно масштабировать.

Учитывая то, что европейское сельское хозяйство может оставаться жизнеспособным только при условии, что фермеры смогут покрывать свои расходы, Европейский совет по молочной промышленности рассматривает трехсторонние контракты как важный шаг к справедливой и устойчивой структуры рынка. Эти соглашения могут обеспечить стабильность доходов и безопасность планирования, что принесет пользу всем заинтересованным сторонам: фермерам, переработчикам и потребителям, которые сейчас переплачивают за недорогие продукты массового производства.

Справедливое ценообразование также повысило бы устойчивость Европы к кризисам, войнам и изменениям климата. Сегодняшние искусственно заниженные цены стали возможными благодаря чрезмерной эксплуатации природных ресурсов – как в Европе, так и во всем мире – наряду с плохим благосостоянием животных, нестабильной трудовой миграцией и непрерывным финансовым давлением на фермеров. Поскольку многие фермеры в ЕС сталкиваются с огромными долгами и ростом затрат на производство, неудивительно, что только менее 12% из них моложе 40 лет.

Если Европа хочет прокормить себя в будущем, она должна сделать сельское хозяйство экономически и экологически устойчивым. Не путем увеличения субсидий, а путем создания справедливых рыночных условий и внедрения надежных стандартов устойчивого развития. Рыночные решения, такие как трехсторонние контракты, показывают, что положительные изменения возможны, если Европа будет придерживаться этого курса.