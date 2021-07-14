Президент и Аваков заинтересованы, чтобы отставка состоялась без конфликтов, – Фесенко

Увольнение Арсена Авакова могло быть совместным решением министра и президента Украины Владимира Зеленского. Они могли иметь определенные договоренности друг с другом.

О конструктивности события свидетельствуют их встреча, добровольное заявление и позиция Авакова. Такое мнение в эфире высказал политолог Владимир Фесенко.

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Согласованное решение Авакова и Зеленского

По его словам, министр будет сохранять лояльность к Зеленскому, в частности сначала. А уже дальше его позиция будет зависеть от ситуации.

Думаю, что обе стороны – и президент, и Аваков – заинтересованы в том, чтобы это произошло неконфликтно, без скандалов,

– подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что, возможно, Аваков будет иметь сложные отношения с руководителем Офиса президента. Но в отношении самого президента – у Авакова и его окружения всегда была подчеркнута лояльность.

"Поэтому согласованность отставки, кандидатура Монастырского, которого предложили на пост министра, свидетельствует о том, что это делают максимально неконфликтным способом", – добавил Фесенко.

Кто может заменить Авакова

Зеленский предложил на должность главы МВД Дениса Монастырского. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский согласился на предложение, заметив, что это самое сложное решение в его жизни.

Также он отметил, что общался по этому вопросу с Зеленским еще 13 июля утром. Отметим, что об отставке Авакова стало известно после обеда.

Политолог рассказал о вероятных договоренностях Зеленского и Авакова: смотрите видео