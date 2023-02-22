Ударят морозы до -17: в каких областях еще прогнозируют сильное похолодание

Февраль уже плавно подходит к концу. Однако зима еще напоследок хочет показать свой характер. На этой неделе в части областей снова сильно похолодает.

В четверг температура воздуха снова снизится. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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23 февраля в северо-восточных и восточных областях ночью даже 12 – 17 градусов мороза,

– отметила Наталья Птуха.

В пятницу, 24 февраля, столбики термометра будут достигать -10...-16 градусов. Однако местами возможно даже до -19. Впрочем, синоптики дают надежду, что уже в субботу в Украине ожидается ослабление морозов.

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Прогноз погоды на 23 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра