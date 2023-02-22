У четвер температура повітря знову знизиться. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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23 лютого у північно-східних та східних областях вночі навіть 12 – 17 градусів морозу,

– зазначила Наталія Птуха.

У п'ятницю, 24 лютого, стовпчики термометра сягатимуть -10...-16 градусів. Однак, місцями можливо навіть до -19. Втім, синоптики дають надію, що вже у суботу в Україні очікується послаблення морозів.

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Прогноз погоди на 23 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру