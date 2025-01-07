Фицо отправляется в Брюссель для переговоров по транзиту газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 января посетит Брюссель. Там он планирует обсудить с Европейской комиссией ситуацию с прекращением транзита газа через Украину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality. На встрече будут отсутствовать представители Украины.

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Что известно о поездке Фицо в Брюссель

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг, 9 января, отправится в Брюссель, чтобы провести переговоры с Европейской комиссией о прекращении транзита газа через Украину.

Известно, что в этой поездке Фицо будет сопровождать министр экономики Дениса Сакова.

Согласно информации правительственной канцелярии, встреча будет двусторонней и состоится при участии представителей Еврокомиссии. Из этого можно сделать вывод, что представителей Украины на ней не будет.

Напомним, что ранее правительство Словакии сообщило об отмене встречи украинской и словацкой делегаций в Брюсселе. Также там заявили, что именно Европейская комиссия решила отменить встречу из-за отказа от участия одной из сторон.