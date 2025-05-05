Внимательнее анализируйте заявления: в посольстве Украины в Словакии отреагировали на критику Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал заявления Зеленского о рисках визита иностранцев в Москву 9 мая. В посольстве Украины на это отреагировали, посоветовав словацким партнерам внимательнее изучать заявления украинского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство Украины в Словацкой Республике.

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Что в посольстве Украины ответили Роберту Фицо

Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что Украина не может гарантировать представителям других стран безопасность на параде в Москве 9 мая. По его словам, Россия может прибегнуть к провокациям, чтобы обвинить Украину.

В свою очередь Фицо жестко ответил украинскому лидеру и заверил, что все же поедет на парад победы в столицу России. Он отметил, что заявления Зеленского звучали как угрозы.

В посольстве Украины в Словакии объяснили, что президент Украины никому не угрожал.

Посольство бы рекомендовало нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность,

– говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что Украина согласилась на полное прекращение огня еще 11 марта, но Россия постоянно отвергает такую опцию и выдвигает новые требования, манипулирует, эскалирует террор.

К слову, СМИ предполагают, что премьер-министр Словакии имеет проблемы со здоровьем. В начале мая он отменил ряд мероприятий, приуроченных ко Дню труда.