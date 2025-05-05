Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на посольство України в Словацькій Республіці.

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Що у посольстві України відповіли Роберту Фіцо

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що Україна не може гарантувати представникам інших країн безпеку на параді в Москві 9 травня. За його словами, Росія може вдатися до провокацій, аби звинуватити Україну.

Своєю чергою Фіцо жорстко відповів українському лідеру та запевнив, що все ж поїде на парад перемоги в столицю Росії. Він зауважив, що заяви Зеленського звучали як погрози.

У посольстві України в Словаччині пояснили, що президент України нікому не погрожував.

Посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку,

– йдеться у повідомленні.

В установі нагадали, що Україна погодилася на повне припинення вогню ще 11 березня, але Росія постійно відкидає таку опцію та висуває нові вимоги, маніпулює, ескалює терор.

До слова, ЗМІ припускають, що прем'єр-міністр Словаччини має проблеми зі здоров'ям. На початку травня він скасував низку заходів, приручених до Дня праці.