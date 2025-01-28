Я не люблю его, – Фицо назвал Зеленского "врагом Словакии"

Глава словацкого правительства Роберт Фицо продолжил заочную дискуссию о транзите российского газа через Украину. Он назвал президента Владимира Зеленского "врагом" Словакии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Dennik N.

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Фицо назвал Зеленского "врагом Словакии"

Фицо прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Он заявил, что украинскому президенту больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии,

– сказал чиновник.

Он отметил, что "наиболее реалистичным было бы, если бы Словакия покупала газ на российско-украинской границе, и этот газ транспортировался бы как словацкий через территорию Украины".