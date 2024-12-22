Фицо заявил, что Зеленский хотел его подкупить: почему лидер Словакии озвучил абсурдную ложь

Словацкий лидер Роберт Фицо обвинил президента Владимира Зеленского в предложении подкупа в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Таким образом он стремился дискредитировать Киев, чтобы добиться продолжения поставок российского газа через украинскую территорию.

Такую идею мог предложить еще один любитель путинского газа из соседней страны. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что если бы предложение о подкупе действительно звучало, была бы доказательная база, а ее – нет, поэтому это абсурдная ложь.

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Почему Фицо обвинил Зеленского в подкупе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему 500 миллионов евро за счет российских активов в обмен на то, что тот проголосует за членство Украины в НАТО.

Зеленский раскритиковал предложение Фицо продлить соглашение о транзите российского газа по территории Украины. По его словам, "немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

По мнению Ивана Уса, лидер Словакии пытался максимально дискредитировать Украину, чтобы добиться получения российского газа. Хотя страны ЕС могут воспользоваться другим вариантом, например проложить газопровод через Сирию из Катара.

Надо давать понять тем странам Европы, которые все еще хотят покупать у России газ, что эта возможность может быть как физически остановлена (из-за того, что газопроводы идут по территории Украины), так и из-за появления других игроков, которые расширят свое присутствие на европейском рынке. Поэтому альтернатива есть: США, африканские страны и Катар,

– подчеркнул он.

Да и вообще нет смысла подкупать Фицо, поскольку Украина с большой вероятностью вступит в НАТО не при его правлении. Как предположил Ус, такую идею словацкому премьеру мог подсказать Виктор Орбан, который также является сторонником России. Мол, "скажи вот это, чтобы подчеркнуть коррупцию в Украине".

Доказательной базы нет, а она была бы, если бы такое предложение звучало. Нашлись бы возможности. Причем, это не нейросети, а что-то более весомое. Поэтому сейчас это выглядит как эмоциональное заявление с целью давления на Украину, чтобы она все-таки позволила российскому газу идти в Словакию, Венгрии и других стран Европы со следующего года,

– пояснил Иван Ус.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина перестает транспортировать через свою территорию российский природный газ с 1 января 2025 года.