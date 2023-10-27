Создавать коррупцию они умеют, – политолог о блокировании Фицо и Орбаном помощи Украине

Виктор Орбан и Роберт Фицо ведут откровенную оппозиционную политику по отношению к Украине. В частности, премьер-министр Словакии на днях заявил, что не будет поддерживать военную помощь нашей стране.

Фицо завидно, что Украине помогают, а он не будет никому нужен. Такой тезис в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк.

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Позиция политиков

Роберт Фицо объяснил, почему блокирует помощь Украине. В ходе встречи лидеров ЕС он сказал, что препятствием является коррупция. И ему якобы будет трудно объяснить в своей стране дополнительные расходы.

"Фицо как раз может рассказать о коррупции. Как взять деньги у Кремля, завезти их через Молдову, обанкротить банк и не отдавать партийный кредит – вот схема. Орбан тоже расскажет. Вот о коррупции они знают. Единственное, что они не знают, как ее побороть, а создавать ее они умеют. Поэтому его заявления о коррупции стоят ноль. Пусть у себя наведет порядок", – отметил Давидюк.

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При этом политолог не исключает проблемы коррупции, но решать их нужно внутри страны. И "быть историей успеха для тех стран, которые помогают нам".

"В ЕС поняли, что Фицо и Орбан – "троянские пони". Они туда заехали и пытаются его развалить. Но в Брюсселе это понимают. Они наелись российской пропаганды и они уже не пропустят такие действия", – отметил Николай Давидюк.

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