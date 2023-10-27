Создавать коррупцию они умеют, – политолог о блокировании Фицо и Орбаном помощи Украине
Виктор Орбан и Роберт Фицо ведут откровенную оппозиционную политику по отношению к Украине. В частности, премьер-министр Словакии на днях заявил, что не будет поддерживать военную помощь нашей стране.
Фицо завидно, что Украине помогают, а он не будет никому нужен. Такой тезис в эфире 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк.
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Позиция политиков
Роберт Фицо объяснил, почему блокирует помощь Украине. В ходе встречи лидеров ЕС он сказал, что препятствием является коррупция. И ему якобы будет трудно объяснить в своей стране дополнительные расходы.
"Фицо как раз может рассказать о коррупции. Как взять деньги у Кремля, завезти их через Молдову, обанкротить банк и не отдавать партийный кредит – вот схема. Орбан тоже расскажет. Вот о коррупции они знают. Единственное, что они не знают, как ее побороть, а создавать ее они умеют. Поэтому его заявления о коррупции стоят ноль. Пусть у себя наведет порядок", – отметил Давидюк.
Николай Давидюк о политике Орбана и Фицо: смотреть видео
При этом политолог не исключает проблемы коррупции, но решать их нужно внутри страны. И "быть историей успеха для тех стран, которые помогают нам".
"В ЕС поняли, что Фицо и Орбан – "троянские пони". Они туда заехали и пытаются его развалить. Но в Брюсселе это понимают. Они наелись российской пропаганды и они уже не пропустят такие действия", – отметил Николай Давидюк.
Политика Фицо и Орбана: последние новости
- Свое заявление о нежелании поддерживать военную помощь для Украины Роберт Фицо сделал перед саммитом в Брюсселе, о чем стало известно 26 октября. Он считает, что "лучше 10 лет договариваться о мире".
- В то же время спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что военная помощь Украине якобы не в словацких интересах и у страны нет возможности помогать оружием. Более того – Словакии нужно сохранить собственную обороноспособность.
- Тем временем Виктор Орбан откровенно заявил, что будет продолжать держать открытыми каналы связи с Путиным. Мол, иного варианта для мира не будет.