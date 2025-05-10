Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Россию для участия в мероприятиях ко Дню победы. Этот визит вызвал оживленную реакцию в Европе. В частности, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Фицо находится "на неправильной стороне истории".

Фигура Фицо, как и новый кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, представляет серьезную угрозу для европейской демократии и стабильности на континенте. Это вызов, с которым необходимо работать. Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил 24 Каналу, что подобная ситуация продолжается и в Венгрии.

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Как бороться с антиевропейскими политиками

Клочок неоднократно подчеркивал: развитие демократических институтов – это насущная необходимость даже в странах ЕС. Нужно поддерживать оппозиционные движения, финансировать их деятельность, в частности в Венгрии, Румынии и Словакии. Это позволит демократическим способом противостоять антиевропейским политикам и не допустить их к власти.

Отдельное внимание следует уделять влиянию российских СМИ на европейское информационное пространство. Еще до полномасштабного вторжения телеканал Russia Today и другие ресурсы плотно входили в европейскую информационную сферу.

Это, по моему мнению, одна из причин появления "условного Фицо", хотя, безусловно, таких причин больше,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Европейская комиссия справедливо осудила визит Фицо в Москву. Но возникает логичный вопрос: что дальше. Заявления – это хорошо, но нужны конкретные действия. ЕС переживает непростой период из-за принципа консенсусного принятия решений, который часто блокирует важные инициативы, в частности по помощи Украине.

Напомним ситуацию 2023 года, когда ЕС должен был принять решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро. Тогда бывший канцлер Германии Олаф Шольц буквально вывел премьера Венгрии Виктора Орбана "пить кофе", чтобы в его отсутствие голосование могло состояться.

Есть даже сейчас механизмы, с которыми можно работать и которые надо использовать для того, чтобы не допускать Фицо, Орбана и Симиона к принятию решений в Европейском Союзе,

– подчеркнул Клочок.

На первый взгляд, эти вопросы могут казаться второстепенными. Но популярность ультраправых движений в Европе растет. Во время выборов в Европейский парламент 2024 года эта тенденция уже была заметна, хоть и не критическая. Однако сейчас ситуация ухудшается, и это должно вызвать серьезное беспокойство у руководства Еврокомиссии.