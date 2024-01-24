У россиян может быть серьезный компромат на них, – политтехнолог о риторике Орбана и Фицо

Виктор Орбан и Роберт Фицо продолжают проводить антиукраинскую политику. Последний становится еще более агрессивным в своей риторике, и на это могут быть особые причины.

О них 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил, почему именно за Фицо и Орбаном может стоять Россия.

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"Фицо трижды становился премьером. Более лживого популиста еще нужно поискать. Он манипулирует на симпатиях. Говорит людям то, что нравится", – сказал политтехнолог.

Риторика Фицо и Орбана

Фицо и Орбана совмещают подобные истории. Первый ушел в отставку, когда произошел инцидент с убийством журналиста. Тот расследовал связи правительства с итальянской мафией и Фицо опосредованно обвинялся в обществе.

"Такая же история есть с Орбаном. Поэтому я не исключаю, что на эту парочку есть что-то очень серьезное у россиян. Потому что так гнуть пророссийскую линию – Фицо еще в 2016 году был одним из главных инициаторов снятия санкций с России. Не исключаю, что есть что-то железобетонное, что они будут блокировать помощь Украине", – предположил Тизенгаузен.

Европейские политики должны принимать более конкретные и решительные действия, чтобы решить вопрос. В свою очередь, Украина сейчас проводит двустороннюю встречу непосредственно с Робертом Фицо.

"Эти встречи обязательны. Мы должны вытянуть все претензии к нам. Так устроен коллегиальный механизм принятия решений. Все под запись, что они скажут, чего они хотят, чтобы потом тыкать носом в выполнение этих пунктов", – добавил политтехнолог.

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