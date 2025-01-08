Фицо впервые прокомментировал слухи о своей поездке во Вьетнам: он обвинил СМИ во лжи

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 января опубликовал видеообращение в Facebook, где заявил, что не будет объяснять все свои поездки. Политик обвинил оппозицию и медиа в распространении ложной информации о его пребывании в отеле Ханоя.

Он отметил, что уже несколько дней находится в Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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Что сказал Фицо в свое оправдание

Как сообщает Aktuality, в почти 10-минутном видео Фицо отметил, что не собирается "удовлетворять врагов, которые требуют всю информацию о моей работе и частной повестке дня".

В то же время премьер обвинил СМИ в слежке за его местонахождением, а затем передаче информации оппозиционным активистам, чтобы те могли "стрелять в него". Он отметил, что был в дорогом отеле, потому что имел там встречу.

У нас есть правило, что когда я совершаю частную зарубежную поездку, мне предлагают неформальные частные встречи с важными должностными лицами этой страны. И для этого наши иностранные партнеры обеспечивают транспортную логистику, безопасность и место проведения встречи, которая обычно имеет коммерческий характер учитывая неформальность и приватность встречи. Если есть предложение сделать встречу публичной, я с уважением отношусь к ней,

– заявил Фицо.

Ранее, 3 января, стало известно, что более двух недель не было официальной информации о местонахождении премьера. В результате выяснилось, что Фицо находился в отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама.

Напомним, последние подтвержденные данные о местонахождении премьера датировались 22 декабря, когда он посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным. После этого его офис не комментировал никаких деталей.

Журналисты Dennik N установили, что премьер останавливался в роскошном номере площадью 194 квадратных метра, стоимость которого составляет более 6 тысяч евро за ночь. Однако точная продолжительность его пребывания во Вьетнаме остается неизвестной. Оттуда он и снял видео, где пригрозил ограничить помощь украинцам в Словакии из-за остановки транзита газа.