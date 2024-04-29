"Ничего не изменится": Фицо высмеял словаков, которые собрали 4 миллиона евро для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своими скандальными заявлениями об Украине, посмеялся над сбором словаков на боеприпасы для ВСУ и высмеял такую инициативу своего народа.

Он употребил фразу "prd do Stromovky", что означает "пердение в Стромовке", когда комментировал собранные словаками средства для Украины. Если объяснять это на украинском, то оно означает "капля в море".

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"В Украине ничего не изменится"

Роберт Фицо заявил, что для людей нет никаких препятствий в том, как тратить собственные средства. Однако он отметил, что Соединенные Штаты одобрили 60 миллиардов долларов помощи Украине, Евросоюз также одобрил десятки миллиардов евро, поэтому, по его словам, подобная инициатива словаков якобы не имеет смысла.

В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно, часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть,

– цинично сказал он.

Премьер Словакии убеждает, что в стране лучше собирать деньги для онкобольных, чем для пуль и бомб. Он считает, что вышеупомянутый сбор является лишь усилием, чтобы сделать "какой-то противовес правительству", поскольку власти Словакии не поддерживает предоставление военной помощи нашему государству.

Фицо еще добавил, что они помогают Украине, напомнив о нескольких договоренностях в экономической и гуманитарной сферах между Словакией и Украиной.

Словакам такая реакция премьера не понравилась

Премьер-министр Фицо оскорбил всех сторонников инициативы, прежде всего 99-летнего Отто Симка. В то же время мы воспринимаем это как ядовитый месседж чешской стороне, что тем хуже, поскольку премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр обороны Яна Чернохова выразили решительную и четкую поддержку инициативы,

– говорят организаторы инициативы.

Там заявили, что основной целью было символическое присоединение Словакии к чешской инициативе, что и было достигнуто. По словам организаторов, они показали, что Словакия не является ни трусливой, ни неблагодарной, и если не правительство, то гражданское общество может дать понять, что оно знает, где находится север.

Собрали почти 4 миллиона евро

По данным, обнародованных на сайте инициативы "Боеприпасы для Украины", в Словакии неравнодушные граждане только в течение 12 дней собрали 3,9 миллиона евро для военной помощи Украине.

Сначала активисты планировали собрать 250 тысяч евро и присоединиться к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Киева, несмотря на решение правительства Роберта Фицо не предоставлять военную помощь нашему государству. Впоследствии цифра выросла до миллиона евро.

Однако удалось собрать даже больше. Известно, что по состоянию на сейчас количество тех, кто помог нашей стране достигла более 60 тысяч человек. Такой сбор средств стартовал 16 апреля.