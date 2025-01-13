Фицо пригласил Зеленского на встречу вблизи украинско-словацкой границы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для обсуждения остановки транзита российского газа по украинской территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Роберта Фицо. Отмечается, что Словакия теряет 500 миллионов евро в год из-за прекращения транзита газа.

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Роберт Фицо пригласил Зеленского на переговоры

Роберт Фицо заявил, что встреча может состояться "желательно как можно скорее" на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Господин президент, ваше решение прекратить транзит газа через Украину в Словакию и другие потребители наносят значительный ущерб самой же Украине, Словакии и другим членам Евросоюза,

– обратился премьер-министр к Зеленскому.

По его словам, встреча политиков создаст хорошие предпосылки для открытой дискуссии о поставках газа в Словакию и другие страны через территорию Украины.

Фицо стремится обсудить возможные технические решения с учетом окончания контракта между соответствующими украинскими и российскими компаниями 31 декабря 2024 года и влияние прекращения транзита газа через Украину на снижение конкурентоспособности европейской экономики и на развитие двусторонних словацко-украинских отношений.

Отдельно премьер-министр Словакии подчеркнул, что не будет реагировать на заявления Зеленского во избежание дальнейшей эскалации напряженности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина предлагала свою помощь народу Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но сам Фицо отказался. По его словам, словацкий премьер "сделал ставку на Москву, а не на свою страну, не на объединенную Европу и не на здравый смысл".