Словакии это выгодно: в ОП объяснили скандальные заявления Фицо

Никто не может ограничивать суверенное право любой страны быть членом любого альянса, в том числе право Украины вступить в НАТО. Сегодня Россия разрушает концепцию равноправия и суверенности, которую как раз надо реализовывать через определенные объединения.

Об этом 24 Каналу озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя недавнее заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сообщил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, якобы это станет причиной для начала Третьей мировой войны.

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Заявления политиков – составляющая политического процесса

По мнению Подоляка, к таким высказываниям стоит относиться спокойно, ведь это проявления классического политического процесса. На разных площадках политики говорят разные вещи, исходя из своих национальных интересов.

То есть Словакии это выгодно – иметь определенные экономические отношения с Украиной, она их эффективно развивает, и это неплохо. Словакии, а в таком случае господину Фицо, выгодно делать определенные политические заявления и получать доходности из других ориентиров. Он это делает. Это нормальный процесс,

– объяснил Подоляк.

О каком негативном сигнале свидетельствует заявление Фицо

Советник главы ОП напомнил, что президент Украины уже озвучивал, что необходимо зафиксировать публично, что Украина имеет право быть и будет членом НАТО для того, чтобы реализовать свое суверенное право. Конечно, что для этого надо провести определенную юридическую работу, как и на пути к вступлению в ЕС.

Однако, по словам Подоляка, ни одна страна не может заявлять – будет Украина членом ЕС и НАТО, или не будет. Это, по мнению советника главы ОП, плохой сигнал.

Это сигнал о том, что институты не работают. А это крайне негативно будет отражаться на дальнейших событиях. В "Плане победы", который разработала Украина, указаны четкие инструменты принуждения России к осознанию, что нельзя претендовать на суверенные права других стран,

– озвучил Подоляк.

По словам Подоляка, существует военный, дипломатический, экономический инструменты принуждения. Однако есть еще и политический. Советник главы ОП призвал западных политиков прекратить играть в политическую "абракадабру" и не называть вещи своими именами.

"Надо говорить не о том, что это будет какая-то Третья мировая война, а сказать: "Я за то, чтобы украинцев массово продолжали убивать, потому что меня это не касается". Так же, мол, "мы не хотим, чтобы Украина была в НАТО". Почему? Потому что получается так, что одна страна свое суверенное право реализовала, она уже в НАТО и хочет запретить другим странам это сделать. Тогда не существует суверенности, как таковой", – подчеркнул Подоляк.