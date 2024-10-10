Про це 24 Каналу зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, коментуючи нещодавню заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який повідомив, що блокуватиме вступ України в НАТО, буцімто це стане причиною для початку Третьої світової війни.

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Заяви політиків – складник політичного процесу

На думку Подоляка, до таких висловлювань варто ставитися спокійно, адже це прояви класичного політичного процесу. На різних майданчиках політики говорять різні речі, виходячи зі своїх національних інтересів.

Тобто Словаччині це вигідно – мати певні економічні відносини з Україною, вона їх ефективно розвиває, і це непогано. Словаччині, а у такому випадку пану Фіцо, вигідно робити певні політичні заяви й отримувати дохідності з інших орієнтирів. Він це робить. Це нормальний процес,

– пояснив Подоляк.

Про який негативний сигнал свідчить заява Фіцо

Радник голови ОП нагадав, що президент України вже озвучував, що необхідно зафіксувати публічно, що Україна має право бути й буде членом НАТО для того, щоб реалізувати своє суверенне право. Звичайно, що для цього треба провести певну юридичну роботу, як і на шляху до вступу в ЄС.

Однак, зі слів Подоляка, жодна країна не може заявляти – буде Україна членом ЄС та НАТО, чи не буде. Це, на погляд радника голови ОП, поганий сигнал.

Це сигнал про те, що інститути не працюють. А це вкрай негативно відображатиметься на подальших подіях. В "Плані перемоги", який розробила Україна, вказано чіткі інструменти примусу Росії до усвідомлення, що не можна претендувати на суверенні права інших країн,

– озвучив Подоляк.

Зі слів Подоляка, існує військовий, дипломатичний, економічний інструменти примусу. Однак є ще й політичний. Радник голови ОП закликав західних політиків припинити грати в політичну "абракадабру" і не називати речі своїми іменами.

"Треба казати не про те, що це буде якась Третя світова війна, а сказати: "Я за те, щоб українців масово продовжували вбивати, бо мене це не обходить". Так само, мовляв, "ми не хочемо, щоб Україна була в НАТО". Чому? Бо виходить так, що одна країна своє суверенне право реалізувала, вона вже у НАТО і хоче заборонити іншим країнам це зробити. Тоді не існує суверенності, як такої", – наголосив Подоляк.