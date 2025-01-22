Из-за данных спецслужб об угрозах дестабилизации страны: Фицо созвал экстренное заседание Совбеза

Глава правительства Словакии Роберт Фицо в четверг, 23 января, соберет заседание Совета безопасности из-за информации Словацкой информационной службы (SIS) о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции, заявление которого процитировали в TASR, сообщает 24 Канал.

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Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности

Указывается, что заседание пройдет в расширенном формате с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента.

Премьер отметил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая занималась "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.

По его словам, за этой группой ведется строгое наблюдение.

Словацкий премьер также рассказал, что группа планирует положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.

"В нормальном демократическом государстве, которое уважает верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это является нарушением закона, а в некоторых случаях даже нарушением Уголовного кодекса. Приезжают силы, которые предназначены для этого, и, конечно, начинают наводить порядок", – отметил Фицо.

В этот момент "все телевизоры мира" будут включены и будут показывать кадры полицейской акции, заявил Фицо, добавив, что за этим последуют массовые протесты и захват власти в стране.

Напомним, что ранее, а именно во вторник, 21 января, во время совместной пресс-конференции со своим коллегой из Венгрии Виктором Орбаном Фицо заявил, что словацкая оппозиция "очень хочет" спровоцировать Майдан и планирует использовать для этого момент после следующих парламентских выборов. Издание Štandard писало, что словацкий премьер ссылался на отчет SIS. В то же время Фицо отказался разглашать имена или любую информацию из отчета.

"Боюсь, что премьер-министр страдает определенными иллюзиями. Он видит то, чего не существует. Я не знаю, как еще это объяснить, но это мое впечатление от того, что я услышал", – отметил председатель оппозиционного движения Прогрессивная Словакия Михал Шимечка.

Он также был обеспокоен тем, что Фицо использовал слово Майдан, имея в виду события в Украине. Шимечка заметил, что Фицо должен "взвешивать свои слова", ведь во время протестов на Майдане были убиты люди, говорится в материале.

Ранее словацкое издание Aktuality сообщило, что Секретная служба Словакии получила "серьезные данные" о долговременной организованной операции влияния, направленную на дестабилизацию страны. В спецслужбе дали согласие на устное информирование об операции членов Национального совета Словакии в таком объеме, чтобы не был нанесен ущерб цели уголовного производства.