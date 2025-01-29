"Заявление Фицо равно нулю": почему Словакия не может остановить поставки электроэнергии Украине

Представитель МИД Чехии объяснил, почему Словакия не может остановить поставки электроэнергии Украине, как это угрожает сделать Фицо. Словакия фактически не обеспечивает Украину электроэнергией, это делает Чехия.

Позиция Словакии не имеет большого значения для Украины в вопросе получения электроэнергии из ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Почему Словакия не может повлиять на поставки электроэнергии Украине

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении транзита электроэнергии в Украину не будут иметь значительного влияния, поскольку основные поставки осуществляются из Чехии, а не из Словакии.

Это объяснил специальный уполномоченный МИД Чехии по энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Он подчеркнул, что Чехия является вторым по величине экспортером электроэнергии в Европейском Союзе.

Политическое заявление, которое премьер-министр Фицо сделал в декабре, равно нулю. Потому что у нас есть четыре европейские страны, которые граничат с Украиной, и по крайней мере две из них не будут прекращать поставки электроэнергии – Польша и Румыния. Что будут делать Словакия и Венгрия – не очень важно. Я думаю, что это было заявление для электората господина Фицо,

– отметил Бартушка.

Бартушка заверил, что Чехия продолжит поддержку Украины, в том числе в энергетическом секторе. Он также напомнил об оперативности чешского правительства, который в феврале принял решение о военной помощи Украине всего за 40 минут вместо нескольких месяцев.

По энергетической поддержке, Чехия поставляет Украине крупногабаритные генераторы, которые значительно сложнее уничтожить во время обстрелов.

Фицо сделал свое заявление после прекращения Украиной транзита российского газа.

Напомним, украинский МИД объяснил, что Роберт Фицо прибегнул к поиску внешних врагов на фоне снижения доверия среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса. Украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии.