"Украина будет жертвой великих держав": Фицо сделал скандальное заявление о "втором Мюнхенском заговоре"

Одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который известен своими скандальными и пророссийскими высказываниями, заявил, что Украину ждет соглашение, подобное мюнхенскому 1938 года.

Вследствие этого наше государство якобы потеряет свои территории и станет жертвой великих держав. Такую позицию, как пишет издание Aktuality, глава словацкого правительства озвучил на заседании комитета по европейским делам парламента.

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Фицо сделал скандальное заявление о войне в Украине

По его мнению, опросы по президентским выборам в США не соответствуют действительности. Как и Орбан, он твердо убежден в том, что пост президента США снова займет представитель от республиканцев Дональд Трамп, который неоднократно заявлял, что если он вернется на должность, то закончит войну в течение двадцати четырех часов.

Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю,

– считает Фицо.

Напомним, что Мюнхенское соглашение, о котором заявил премьер Словакии, было подписано в 1938 году французами с Великобританией, Италией и Германией. Согласно этому документу, Чехословакия, которая осталась за пределами мюнхенских переговоров, должна была уступить нацистской Германии огромные территории.

По словам Фицо, Владимир Зеленский должен готовиться к чему-то подобному. "Это будет очень больно, и мне интересно, какой смысл было убивать 100 тысяч человек с обеих сторон", – сказал он и добавил, что Украине придется отказаться от части своей территории, поскольку россияне вряд ли поддержат мирное соглашение и отдадут оккупированные Крым и Луганск.

Вполне вероятно, что Украина станет жертвой великих держав, наверное, так и будет. Мне очень жаль, но пока они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата,

– резюмировал он.

К слову, словацкий премьер также считает, что война в Украине закончится в ближайшее время. Он объяснил свое мнение тем, что в последнее время в публичном пространстве начал обсуждаться вопрос о приглашении Украины в НАТО. Фицо считает, что это приглашение не будет "бесплатным".

Заметим, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что будет блокировать вступление Украины в Альянс, пока будет у власти. Он продолжает распространять нарратив, что вступление нашего государства в Альянс может стать причиной третьей мировой войны.