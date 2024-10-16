Внаслідок цього наша держава нібито втратить свої території та стане жертвою великих держав. Таку позицію, як пише видання Aktuality, очільник словацького уряду озвучив на засіданні комітету з європейських справ парламенту.

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Фіцо зробив скандальну заяву щодо війни в Україні

На його думку, опитування щодо президентських виборів у США не відповідають дійсності. Як і Орбан, він твердо переконаний у тому, що пост президента США знову обійме представник від республіканців Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що якщо він повернеться на посаду, то закінчить війну протягом двадцяти чотирьох годин.

Мир з Росією укладуть Україна і Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само як ми стали жертвами Мюнхенської угоди. Це те, що я думаю,

– вважає Фіцо.

Нагадаємо, що Мюнхенська угода, про яку заявив прем'єр Словаччини, була підписана у 1938 році французами з Великою Британією, Італією та Німеччиною. Згідно з цим документом, Чехословаччина, яка залишилася поза межами мюнхенських переговорів, мала поступитися нацистській Німеччині величезними територіями.

За словами Фіцо, Володимир Зеленський повинен готуватися до чогось подібного. "Це буде дуже боляче, і мені цікаво, який сенс було вбивати 100 тисяч людей з обох сторін", – сказав він та додав, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, оскільки росіяни навряд підтримають мирну угоду та віддадуть окуповані Крим та Луганськ.

Цілком ймовірно, що Україна стане жертвою великих держав, напевно, так і буде. Мені дуже шкода, але поки що вони знущаються з України, вони воюють до останнього українського солдата,

– резюмував він.

До слова, словацький прем'єр також вважає, що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Він пояснив свою думку тим, що останнім часом у публічному просторі почало обговорюватися питання щодо запрошення України в НАТО. Фіцо вважає, що це запрошення не буде "безкоштовним".

Зауважимо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в Альянс, поки буде при владі. Він продовжує поширювати наратив, що вступ нашої держави в Альянс може стати причиною третьої світової війни.