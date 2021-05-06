Виталий Макаренко обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус беженца или дополнительной защиты от государства. Он является одним из обвиняемых по делу о "покушении" на Александра Лукашенко.

Макаренко является председателем Могилевской областной организации партии "Белорусский Народный фронт". Сейчас у него вид на жительство в Украине, где живет его семья.

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Он также сообщил, что планирует с адвокатом обратиться в Офис генпрокурора Украины, чтобы сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а также – получить информацию о запросе на экстрадицию.

"Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и "покушении" на Лукашенко", – сказал Виталий Макаренко.

Почему Макаренко обратился к Украине

По словам Макаренко, его уже заочно арестовали и сообщили, что будут просить об экстрадиции, поэтому он решил обратиться за помощью к Украине.

Дело – политическое и сфальсифицированное. Даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, потому что я не предпринимал никаких действий, которые можно квалифицировать как заговор или покушение,

– заявил Макаренко.

Председатель Могилевской областной организации партии "Белорусский народный фронт" не исключает, что он находится в списке соответствующих фигурантов для продвижения "украинского следа". Он разъяснил, что речь идет о так называемых конфронтационных отношениях Беларуси с Украиной.

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"Из-за того, что больше времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", – добавил Макаренко.

"Покушение" на Лукашенко: коротко