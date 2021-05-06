Віталій Макаренко звернувся до Державної міграційної служби України з проханням надати йому статус біженця або додаткового захисту від держави. Він є одним із обвинувачених у справі про "замах" на Олександра Лукашенка.

Макаренко є головою Могильовської обласної організації партії "Білоруський народний фронт". Наразі він має посвідку на проживання в Україні, де мешкає його родина.

До теми Епопея з "замахом" на Лукашенка: по білоруському телебаченню показали зізнання затриманих

Він також повідомив, що з адвокатом планує звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі та клопотати про невидачу, а також – отримати інформацію про запит на екстрадицію.

"Дозвіл на проживання дозволяє мені перебувати в Україні, а статус біженця захищає від видачі владі Лукашенка, яка вже надала мені статус обвинуваченого у так званому перевороті та "замаху" на Лукашенка", – сказав Віталій Макаренко.

Чому Макаренко звернувся до України

За словами Макаренка, його вже заочно заарештували й повідомили, що будуть просити про екстрадицію, тому він вирішив звернутися по допомогу до України.

Справа – політична та сфальсифікована. Навіть не знаю, що білоруська сторона може написати у запиті. Мені було б цікаво його прочитати, тому що я не вживав жодних дій, які можна кваліфікувати як змову чи замах,

– заявив Макаренко.

Голова Могильовської обласної організації партії "Білоруський народний фронт" не виключає, що він перебуває у списку відповідних фігурантів для просування "українського сліду". Він роз'яснив, що мовиться про так звані конфронтаційні відносини Білорусі з Україною.

Зверніть увагу Підтримували протести: Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків

"Через те, що більше часу я провів в Україні, моя сім'я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен", – додав Макаренко.

"Замах" на Лукашенка: коротко