Фигуранта дела "Роттердам+" Вовка не арестуют: решение суда

Суд отказал в аресте экс-председателя НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) Дмитрия Вовка, одного из подозреваемых по делу "Ротердам+". О содержании Вовка под стражей ходатайствовало НАБУ.

Судья Соломенского суда Киева Елена Курова зачитала только резолюцию постановления – то есть, аргументы суда пока неизвестны (их опубликуют через несколько дней). Тогда на решение судьи можно будет подать апелляцию, пишет "Судебный репортер". У прокуратуры есть такие намерения.

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К слову, ГПУ просила суд назначить арест без возможности выйти под залог. Впрочем, возник конфликт заявлений сторон обвинения и защиты: прокурор пояснил, что суровая мера пресечения просит, чтобы лицо, находящееся в розыске, могли задержать и экстрадировать. Зато адвокат Вовка возразила: мол, ее подзащитный в международном розыске не находится.

Правоохранители говорят, что Дмитрий Вовк 30 апреля 2019 года вылетел в Бельгию и с тех пор в Украину не возвращался. На что адвокат апеллирует: да, мол, Вовк за границей, но просто находится на учебе. Сам Вовк ранее заявлял, что не готов возвращаться, потому что не верит в независимость судебной системы в Украине.

Что известно о Дмитрии Вовке и его причастности к схеме " Роттердам+"

Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 года по 30 мая 2018 года. В марте 2016 года Комиссия утвердила новую формулу определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. В формуле, в частности, учитывается цена на уголь и стоимость его доставки из портов Европы в Украину.

Это привело к удорожанию электроэнергии на внутреннем оптовом и розничном рынках. Например, ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" начали продавать электроэнергию потребителям дороже.

Почему ввели "Роттердам+"? Формулу ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовим углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории. И вроде чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах.

Злоупотребления с помощью формулы "Роттердам+" расследуют украинские правоохранители. По данным следствия, определенные люди из частных компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было. В марте 2016 года НКРЭКУ ввела "Роттердам+", в которой эти расходы (расходы на доставку угля в Украину из портов Европы) прописаны.

По мнению следствия, за два года формула закупки угля обобрала украинцев на 18,87 миллиардов гривен, из которых 14,3 миллиардов получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+". В 2019 году в НАБУ заявили, что схема действительно коррупционная и объявили подозрения шестерым фигурантам (среди них и Дмитрию Вовку).

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк назвал дело "Роттердам+" "раскрученным медийно-юридическим пузырем" и заявил о "политическом характере преследования" его и его коллег.