Журналисты "под прицелом": на кого из медийщиков фигуранты Миндичгейта собирали досье
- НАБУ обнаружило, что персональные данные известных журналистов были собраны в бэк-офисе бизнесмена Тимура Миндича.
- Это может свидетельствовать о вмешательстве в частную жизнь, депутаты призывают к расследованию.
НАБУ обнародовало имена журналистов, чьи персональные данные фигурировали в справках ("папках"), которые нашли в бэк-офисе бизнесмена Тимура Миндича. В список попали известные медийщики-расследователи, а также двое уже покойных журналистов.
Соответствующую информацию в ответ на запрос председателя парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина предоставили в Национальном бюро расследований, передает 24 Канал.
Актуально На "пленках Миндича" фигурирует еще 40 неидентифицированных лиц, – Железняк
За кем незаконно следили фигуранты дела Миндича?
Из документов следует, что в рамках так называемого Миндичгейта информацию собирали о..:
- Марине Ансифоровой (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net);
- Юрия Бутусова (военный журналист, главный редактор Цензор.нет);
- Станислава Речинского (главный редактор ОРД);
- Владимира Федорина (редактор-основатель Forbes Украина);
- Ольгу Чайку (редактор Forbes Украина);
- Юрия Николова (соучредитель проекта Наші гроші);
- Андрея Куликова (председатель Комиссии по журналистской этике).
Юрчишин добавил, что среди найденных досье были также материалы на двух умерших журналистов. Речь идет об основателе "Зеркала недели" Владимире Мостовом и расследователе Алексее Шалайском.
Депутат также отметил, что наличие таких досье может свидетельствовать о вероятном вмешательстве в частную жизнь, что может стать основанием для открытия уголовного дела по статье 182 Уголовного кодекса Украины.
Заметим, что в соответствии с нормами УПК, соответствующее производство могут открыть только при условии личного обращения от пострадавших. Сам депутат пообещал поддержку от комитета по вопросам свободы слова в случае обращения журналистов в полицию.
Каждое преступление против медиа должно быть зафиксировано и расследовано, а все причастные должны понести ответственность,
– резюмировал он.
Расследование дела Миндича: последние новости
Дело "Мидас" с бизнесменом Тимуром Миндичем расследует коррупционные схемы в энергетике, хотя сначала операции планировались в отношении Минобороны. По словам детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, фигуранты имеют признаки незаконных сделок именно в оборонной сфере.
В деле также могут быть другие топ-чиновники из окружения президента Зеленского, но их имена пока не раскрывают. На "пленках Миндича" фигурируют около 40 неидентифицированных лиц.
Схема "Шлагбаум", разоблачена НАБУ, действовала благодаря мораторию на исполнительные производства, который позволял Энергоатому избегать уплаты долгов и давить на подрядчиков. Несмотря на формальный приказ об исключении, Энергоатом еще остается в списке компаний, неприкосновенных для взыскания долгов во время военного положения, что создает коррупционные риски.