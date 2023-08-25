Фиктивное зачисление на службу для "избранных": в Ивано-Франковске разразился скандал

В ДБР заявили о разоблачении схемы фиктивного зачисления на военную службу. Речь идет о родственниках руководителей города, а также – футболистах местного профессионального клуба

В ГБР рассказали о разоблачении в Ивано-Франковске целой схемы. Речь идет о фиктивном зачислении на военную службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Такой "билет о неприкосновенности" получали родственники местного руководства и даже футболисты из клуба Прикарпатья.

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Личности некоторых руководителей состава территориальных центров комплектования, а также социальной поддержки уже установили.

"Новобранцы" получали возможность фактически не проходить военную службу и получать от государства денежное и материальное обеспечение. Некоторые из них спокойно участвовали в матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья,

– говорится в сообщении.

В рамках дела уже было проведено 30 обысков. В настоящее время идет расследование.

Что говорят в футбольном клубе "Прикарпатье"

В футбольном клубе "Прикарпатье" заявили, что весной 2022 года 14 игроков и тренеры команды вступили в ряды ВСУ.

"С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ВСУ", – подчеркнула пресс-служба.

Там добавили, что ждут объективного расследования