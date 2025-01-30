Гордился, что помогал Украине: на войне под Покровском погиб 19-летний доброволец из Польши
Под Покровском в Донецкой области погиб защитник Украины 19-летний Филипп Антосяк. Он был добровольцем из Польши.
Его родители даже не знали, что он планировал ехать на войну в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
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Планировал служить в британской армии, но пошел воевать за Украину
Филипп Антосяк служил в 25 десантной бригаде в подразделении беспилотных ударных комплексов "Рубак".
Парень отвечал за оснащение тяжелых беспилотников, которыми ВСУ атакуют россиян и доставляют боеприпасы на передовую.
Один из его собратьев рассказал, что парень был предан тому, что делал, а таких людей сейчас трудно встретить.
С Филиппом попрощались в четверг, 30 января, в Михайловском соборе в Киеве, а затем на Майдане Независимости. Во время церемонии прощания звучали гимны обеих стран.
Ее посетили, в частности, представители польского консульства и польских организаций в Украине.
В Киеве попрощались с Филиппом Антосяком / Фото EPA
Во время прощания в Киеве также были родители Филиппа, которые проживают в Англии. Последний раз они видели своего сына в середине 2024 года. Им вручили почетную грамоту за заслуги и мужество.
Мы не знали, что он планирует переехать сюда. После окончания средней школы в Кембридже, где мы живем, он планировал присоединиться к британской армии, а затем пойти в офицерскую школу в Лондоне. Однако он уехал в Украину,
– рассказали они.
Во время каждого разговора с родителями парень повторял, что гордится тем, что помогает Украине.
"В первом письме, которое он написал нам, когда уезжал в Украину, он попросил прощения за то, что впервые в жизни обманул нас, но это был его план", – сказал отец Филиппа.
Похоронят воина в Ловиче, что в Лодзинском воеводстве.