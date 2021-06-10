Появление фильма "Брат-2" на Netflix является оскорблением для Украины, – Потураев

"Слуга народа" Никита Потураев заявил, что появление российского фильма "Брат-2" на Netflix является оскорблением для Украины. Работу режиссера Алексея Балабанова политик назвал "гимном русского шовинизма".

Фильм "Брат-2" в Украине находится под запретом. Появление ленты на стриминговой платформе Netflix обсудили во время круглого стола на тему "Цели и инструменты Кремля в продвижении "русского мира" за рубежом".

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Наличие этого гимна русского шовинизма на крупнейшей платформе мира – это для нас поражение, оскорбление,

– подчеркнул Потураев.

Детали от Потураева

В то же время, локальной победой является то, что перевод "Ukrainian Nazi collaborator" ("украинский нацистский коллаборационист") поменяли на "Banderite" ("бандеровец").

Потураев отметил, что украинцы могут изучать творчество российских писателей. Например, Антона Чехова, Александра Пушкина и Льва Толстого, ведь их творчество является культурным явлением, которое можно интерпретировать по-разному.

"Современный российский сериал о ФСБ-шниках – это не культурное явление. Ты не можешь его никак интерпретировать. Это просто манипулятивная пропаганда", – заметил Потураев.

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