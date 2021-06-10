Фільм "Брат-2" в Україні перебуває під забороною. Появу стрічки на стрімінговій платформі Netflix обговорили під час круглого столу на тему "Цілі та інструменти Кремля у просуванні "русского мира" за кордоном".

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Наявність цього гімну російського шовінізму на найбільшій платформі світу – це для нас поразка, образа,

– наголосив Потураєв.

Деталі від Потураєва

Водночас локальною перемогою є те, що переклад "Ukrainian Nazi collaborator" ("український нацистський колабораціоніст") поміняли на "Banderite" ("бандерівець").

Потураєв зауважив, що українці можуть вивчати творчість російських письменників. Наприклад, Антона Чехова, Олександра Пушкіна та Льва Толстого, адже їхня творчість є культурним явищем, яке можна інтерпретувати по-різному.

"Сучасний російський серіал про ФСБ-шників – це не культурне явище. Ти не можеш його ніяк інтерпретувати. Це просто маніпулятивна пропаганда", – зауважив Потураєв.

"Брат-2" на Netflix: деталі скандалу