Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм "Брат" у Netflix викупили напередодні. В англомовній версії вони називаються Brother та Brother / 2. On The Way Home.

Netflix переклав слово "бандерівець" як "Ukrainian Nazi collaborator", тобто "колаборант нацистів з України". На це у своєму фейсбуці звернув увагу "слуга народу" Дмитро Гурін.

"Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення українських нардепів на іноземну компанію. А поки що можете зайти до них на сторінку й написати, що про них думаєте", – написав Гурін.

У коментарях користувачі соцмережі відзначають, що доцільно було використати слово banderite – прямий і точний переклад "бандерівця", тобто послідовника Бандери.

Як пише видання The Bell, "Брат" та "Брат 2" стануть першими старими російськими фільмами, які з'явилися на Netflix. Раніше сервіс викупляв права лише на нові проєкти.