О Лукашенко – хорошо или ничего: фильм "Золотое дно" в Беларуси признали "экстремизмом"

Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" оказался в списке "экстремистских материалов" в Беларуси. Соответствующую запись можно увидеть на сайте министерства информации страны.

К "экстремизму" фильм зачислили по решению суда центрального района Минска от 10 июня 2021 года. Тем временем у двух серий "Золотого дна" уже почти 8,5 миллиона просмотров в ютубе.

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Суд Лукашенко вынес приговор фильму о его состоянии и коррупции в Беларуси

Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно" создал проект NEXTA. Он рассказывает о тайном состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

10 июня суд в Минске вынес фильму приговор. Теперь в Беларуси "Золотое дно" будут считать "экстремизмом". Соответствующую информацию можно увидеть и на сайте министерства информации этой страны.

Напомним, первая часть фильма появилась в марте 2021 В "Золотом дне" журналисты рассказали о многочисленных тайных резиденциях Лукашенко (в дополнение к официальным), элитном автопарке с автомобилями за миллионы долларов и тому подобное.

В мае в NEXTA обнародовали вторую часть расследования – "Золотое дно 2: в тени диктатора". В этом фильме идет речь о коррупции, в частности о контрабанде в Беларуси и роли в этих схемах сына Лукашенко – Виктора.

Заметим, сам канал и логотип NEXTA экстремистскими признаны в Беларуси еще в октябре 2020 года.

Это произошло вскоре после массовых протестов против фальсификации результатов президентских выборов.

Победу Александра Лукашенко на них не признали ни в ЕС, ни в США, да и вообще большинство демократических стран мира, среди которых и Украина.

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