Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Европа уже имеет четкое решение относительно финала российско-украинской войны. Если же война будет иметь неправильный финал, Европа будет под угрозой.

Смотрите также У Зеленского сказали, реальны ли договоренности с Россией только о "границах 24 февраля"

Дискуссия в Европе о войне

По словам советника главы Офиса президента Украины, сегодня в Европе идет дискуссия о рисках, которые генерирует Россия. Ведутся разговоры о типе войны, о количестве ресурса, который использует Россия и необходимость предоставления соответствующего ресурса Украине.

А главное – о необходимости обсудить возможность поддержать даже таким образом Украину, учитывая риски, в которых мы находимся сегодня,

– подчеркнул Подоляк.

Сценарий Европы

По мнению советника Офиса президента Украины, дискуссия в Европе относительно войны России с Украиной – это совсем другой психоэмоциональный климат. Украина имеет совсем другие оценки России, войны, наших потребностей и поддержки.

Это означает, что точно в Европе уже приняли однозначное решение относительно первое, финала войны, второе, будущего России, безусловно, будущего Украины, понятно, и третье, будущего Европы,

– отметил Подоляк.

Также он добавил, что если война будет неправильно финализирована, у Европы будет совсем другое будущее, чем она хотела бы иметь.

Поддержка Европы: последние новости