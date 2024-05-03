Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що Європа вже має чітке рішення щодо фіналу російсько-української війни. Якщо ж війна буде мати неправильний фінал, Європа буде під загрозою.

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Дискусія в Європі щодо війни

За словами радника голови Офісу президента України, сьогодні в Європі йде дискусія щодо ризиків, які генерує Росія. Ведуться розмови про тип війни, про кількість ресурсу, який використовує Росія й необхідність надання відповідного ресурсу Україні.

А головне – про необхідність обговорити можливість підтримати навіть у такий спосіб Україну, враховуючи ризики, в яких ми знаходимося сьогодні,

– підкреслив Подоляк.

Сценарій Європи

На думку радника Офісу президента України, дискусія в Європі щодо війни Росії з Україною – це зовсім інший психоемоційний клімат. Україна має зовсім інші оцінки Росії, війни, наших потреб та підтримки.

Це означає, що точно в Європі вже прийняли однозначне рішення щодо перше, фіналу війни, друге, майбутнього Росії, безумовно, майбутнього України, зрозуміло, і третє, майбутнього Європи,

– зазначив Подоляк.

Також він додав, що якщо війна буде неправильно фіналізована, у Європи буде зовсім інше майбутнє, ніж вона хотіла б мати.

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