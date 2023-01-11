Откуда Пригожин берет деньги: Гудков назвал главный источник

Главным источником финансирования деятельности Евгения Пригожина является русский народ. У него же берут деньги на свои прихоти Владимир Путин, Рамзан Кадыров и другие.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, русский народ – это "терпила".

К теме Кадыров пошел на второй план, – Гудков назвал нового фаворита Путина.

"Народ это все финансирует за счет ресурсов страны, собственного труда, повышения налогов, сборов, конфискационных действий", - пояснил политик.

Страна наоборот

По словам Гудкова, Россия – это страна, наоборот. На Западе считается, что у государства нет никаких денег. Все деньги принадлежат народу, а государство только выполняет его волю через определенные механизмы.

У русского народа есть мнение, что деньги есть у президента и правительства, и нужно у них их канючить,

– уверен российский оппозиционер.

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Самостоятельная уплата налогов

Геннадий Гудков сообщил, что ранее предлагал, чтобы население платило налог на прибыль самостоятельно по месту жительства.

Я понимал, что если люди будут сами платить налоги государству, они с него три шкуры спустят и там их уже не остановить,

– объяснил российский оппозиционер.

Но, по словам политика, в Кремле это быстро поняли и сказали, что он подрывает финансовую систему государства, и инициативу так и не рассмотрели в Госдуме.

Путин сидит на куче золота

По словам Гудкова, в России не существует нормативного акта или закона, регулирующего легальное публичное распоряжение золото-валютными ресурсами определенным кругом лиц под контролем парламента. Золотым запасом управляет лично президент России.

"Он лично сидит на сундуке с золотом и никто не знает, куда он его тратит, кому эти деньги отправляет. Задайте себе вопрос, возможно ли, чтобы в Украине президент тратил огромные ресурсы в сотни миллиардов долларов по своему усмотрению", - подытожил российский политик.

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