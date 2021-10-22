Финансирует Россию: "слуги народа" просят Зеленского ввести санкции против Roshen
Источник:сайт Верховной Рады
Народные депутаты выступили за введение санкций против предприятий кондитерской корпорации Roshen. Якобы корпорацию финансируют из российского бюджета.
"Слуги народа" обратились с соответствующим запросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
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Соответствующий запрос подал "слуга" Владлен Неклюдов. Известно, что 153 народных депутата проголосовали "за", среди них:
- "Слуга народа" – 143 голоса;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 4 голоса;
- "За майбутнє" – 1 голос;
- "Доверие" – 1 голос;
- трое внефракционных.
Неклюдов 20 октября обвинил пятого украинского президента Петра Порошенко в торговле с Россией. Он попросил Совет нацбезопасности и обороны рассмотреть действия Порошенко, якобы деятельность Roshen угрожает нацбезопасности нашего государства.
Неклюдов обвинил Порошенко: смотрите видеоНапомним! Основал Roshen пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.
Что известно о Roshen: коротко
- Порошенко в 2016 году передал Roshen в "слепой траст" под управление Rothschild Trust.
- В 2017 году Липецкая фабрика перестала выпускать продукцию.
- Кроме этого, закрыли торговый дом и склад готовой продукции.
- Россия в Липецке арестовала 12 объектов недвижимости корпорации. Также государство-агрессор требовало уплатить более 150 миллионов рублей налогов.