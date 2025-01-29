В Раде ищут альтернативу финансированию USAID: продолжаются консультации с ЕС

После приостановления финансирования USAID в Верховной Раде ищут альтернативные источники поддержки. Обсуждается привлечение европейского финансирования для критических проектов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на профильный комитет Верховной рады. Депутаты отмечают важность оперативных решений, чтобы избежать дестабилизации ключевых сфер.

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Чем заменят помощь USAID

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики начал консультации с европейскими коллегами относительно возможного замещения финансирования, которое ранее поступало от USAID.

На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будет принято окончательное решение,

– говорится в заявлении комитета.

В Верховной Раде Украины продолжаются внутренние обсуждения относительно возможных путей преодоления последствий прекращения американской финансовой поддержки. Депутаты разных фракций выражают обеспокоенность тем, что значительное количество гуманитарных и социальных проектов могут оказаться под угрозой остановки.

Сейчас в парламенте рассматриваются возможные альтернативные механизмы привлечения финансирования как со стороны европейских институтов, так и через перераспределение государственного бюджета.

В комитете отмечают, что прекращение финансирования USAID повлияло на ряд украинских проектов в сфере культуры, медиа и социальной защиты. В частности, значительную роль эта помощь играла в поддержке украинских медиа, которые страдают из-за кризиса рекламного рынка после полномасштабного вторжения России.

Также за счет этих средств реализовывались программы психологической помощи детям и семьям, пострадавших от войны.

Украинские организации и другие субъекты, которые получали гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям. Безусловно, американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение, продолжать ли свою глобальную поддержку,

– отметили в комитете.

В заявлении говорится, что в связи с финансовой паузой нормализация процессов может затянуться на несколько месяцев. Именно поэтому Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве.

Комитет подчеркивает, что поддержка международных партнеров является критически важной для демократического развития Украины, особенно в условиях войны. Украинская сторона призывает сохранить эти программы и найти решение для их финансирования, чтобы избежать негативных последствий в важных сферах.

