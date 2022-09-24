Выплаты единовременной помощи жителям освобожденной Харьковщины: сколько людей получили деньги

Жители освобожденной из-под оккупации Харьковщины продолжают получать денежную помощь от государства. Расскажем, сколько людей уже получили деньги от государства и как это сделать тем, кто еще не успел.

Как рассказали в Министерстве по реинтеграции, в Харьковской области продолжают выплачивать разовую денежную помощь. Ее получают жители тех территорий, которые удалось освободить от российских захватчиков.

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Сколько человек уже получили средства

Отметим, что единовременная финансовая помощь составляет 1 200 гривен. Эту сумму на 23 сентября получили около 2 тысяч жителей Харьковской области.

В Минреинтеграции отметили, что средства выделяются в рамках пилотного проекта. Его удалось запустить благодаря самому министерству, а также Обществу Красного Креста в Украине и Укрпочте. Деньги от государства получили проживающие в Русских Тишках, Черкасских Тишках, а также Липцах. Государство ожидает списки от других общин. Согласно им и происходит предоставление финансовой помощи.

В Минреинтеграции отметили, что список составляет сначала территориальная община. После этого его передают в ОВА. В ведомстве списки проверяют и утверждают. Они также могут дополняться с течением времени. Сами средства выплачивают с помощью Укрпочты.

Планируют финансово помочь около 200 тысячам человек. По заверениям Минреинтеграции, МККК и другие партнеры Общества Красного Креста Украины готовы предоставить дополнительные средства. Это они сделают в том случае, если возрастут потребности.

В министерстве напоминают, что всегда можно обратиться за консультацией. Для этого следует:

позвонить на горячую линию по кризисным вопросам 15-48

или же горячую линию Уполномоченного по ВПО +38 (066) 813-62-39.

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