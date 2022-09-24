Як розповіли у Міністерстві з реінтеграції, на Харківщині продовжують виплачувати разову грошову допомогу. Її отримують мешканці тих територій, які вдалося звільнити від російських загарбників.

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Скільки людей уже отримали кошти

Зауважимо, що одноразова фінансова допомога складає 1 200 гривень. Цю суму станом на 23 вересня отримали близько 2 тисяч мешканців Харківської області.

У Мінреінтеграції зауважили, що кошти виділяють у рамках пілотного проєкту. Його вдалося запустити завдяки самому міністерству, а також Товариству Червоного Хреста в Україні та Укрпошті. Гроші від держави отримали ті, хто проживає у Руських Тишках, Черкаських Тишках, а також Липці. Держава очікує на списки від інших громад. Згідно з ними й відбувається надання фінансової допомоги.

У Мінреінтеграції зауважили, що список складає спочатку територіальна громада. Після цього його передають до ОВА. У відомстві списки перевіряють та затверджують. Вони також можуть доповнюватися з часом. Самі ж кошти виплачують з допомогою Укрпошти.

Планують фінансово допомогти близько 200 тисячам людей. За запевненнями Мінреінтеграції, МКЧХ та інші партнери Товариства Червоного Хреста України готові надати додаткові кошти. Це вони зроблять у тому випадку, якщо зростуть потреби.

У міністерстві нагадують, що завжди можна звернутися за консультацією. Для цього слід:

зателефонувати на гарячу лінію з кризових питань 15-48

або ж гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

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