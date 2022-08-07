Пенсионеры из Одесской области могут получить более 6 тысяч гривен помощи ООН

Международные организации отдают предпочтение незащищенным слоям населения из наиболее пострадавших от войны регионов. В частности, это касается пенсионеров.

Более 6 000 гривен помощи от ООН пенсионерам Одесчины

Они оказывают им разную поддержку, говорится и о финансовой. Так, пенсионеры могут оформить дополнительные выплаты к пенсии на общую сумму более 6 000 гривен. Об этом сообщили в Одесской ОГА.

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Министерство социальной политики Украины специально создало социальную платформу єДопомога. С ее помощью пенсионеры, еще не получавшие денежную помощь от международных организаций, могут оформить дополнительные выплаты к пенсии общей суммой 6 660 гривен. Их частями выплатят в течение трех месяцев.

Для этого необходимо подать заявку на платформе єДопомога по ссылке. На сайте нажать раздел "Выплаты от международных организаций", затем "Заполнить заявку на помощь", указав реквизиты счета в формате IBAN. Далее следовать указаниям.

Заполнить соответствующую заявку на платформе єДопомога​ пенсионеры могут попросить своих детей или внуков,

– отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Какие документы необходимы для заполнения заявки:

ФИО согласно идентификационному документу;

РНУКПН (ИНН)

Паспорт гражданина Украины, ID-карта, Вид на постоянное или временное проживание, Свидетельство о рождении ребенка;

Адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

Ваш номер телефона;

IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).

Изначально данные заявителя проверяют представители Минсоцполитики с помощью баз данных и реестров. При этом решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают сами международные организации.

Если заявку одобрят, то деньги придут на счет, реквизиты которого указаны в заявке.

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финансовую поддержку могут также получить незащищенные слои населения, имеющие социальные статусы, такие как: особа с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в частности, среди ВПО.