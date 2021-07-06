Всякое бывает: в Финляндии перепутали температурный рекорд с горячим воздушным потоком самолета

В аэропорту финского города Оулу произошел температурный курьез. Сначала там зафиксировали рекордные +33,1 градуса, а впоследствии выяснили, что невиданную для региона жару перепутали с горячим воздушным потоком самолета.

Финляндию также не обошла жара, которая в июне – июле накрыла мир. В эпицентре температурного рекорда оказался север страны.

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Сначала на территории Оулу зафиксировали +33,1 градуса. Однако синоптики установили, что в целом температура в городе в этот день не превышала +30 градусов.

Когда зафиксировали рекорд, термометр отреагировал не на природное явление, а на горячий воздушный поток от турбин взлетающего самолета.

В то же время надежды на температурный рекорд город еще не потерял. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни в Финляндии температура воздуха будет только расти.

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