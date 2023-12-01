Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве
Источник:Правительство Финляндии
Правительство Финляндии 30 ноября приняло новое решение об отношениях со страной-агрессором. Страны расторгли соглашение о приграничном сотрудничестве.
Соответствующий документ Финляндия и Россия заключили еще в 2012 году. Ранее сделку с Хельсинки разорвала Москва.
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Финны и россияне больше сотрудничают в пограничном направлении
Правительство Финляндии подчеркнуло, что прекращение сотрудничества между Финляндией и Россией было в первую очередь спровоцировано российской стороной. Так, Министерство иностранных дел Финляндии в конце октября 2023 г. получило соответствующее сообщение от России, подтверждающее прекращение действия соглашения о приграничном сотрудничестве.
В финском правительстве отметили, что срок действия этого соглашения, действовавшего в течение последних 12 лет, истекает 24 января 2024 года.
Согласно этому соглашению обе страны активно участвовали в социально-экономическом развитии своих приграничных регионов. Кроме того, они совместно работали над созданием благоприятных условий для туризма и перевозки пассажиров и грузов. Это включало установление пограничных пунктов вдоль общей границы.
Финляндия закрывает границу с Россией на 2 недели
- Финляндия 22 ноября обнародовала планы временно закрыть свои пограничные пункты пропуска с Россией. Это должно произойти уже 24 ноября.
- В результате останется только один пограничный пункт Рая-Йосепи, который будет действовать в стране для россиян. Однако на этом переходе будут введены определенные ограничения для граждан России.
- Решение о закрытии границы будет действовать до 23 декабря, что позволит финским властям эффективно контролировать и контролировать наплыв людей на границе.
- Кроме того, Финляндия сообщила, что с 28 ноября полностью закроет всю границу с Россией. Ожидается, что эти строгие меры будут действовать примерно в течение двух недель.
- Также теперь для россиян подать заявки на получение убежища можно только в портах и аэропортах. В то же время в правительстве Финляндии подчеркнули, что ограничения не будут касаться железнодорожных перевозок.