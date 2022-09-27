Чтобы не пролезли уклонисты: Финляндия хочет построить забор на границе с россией

27 сентября 2022 , 18:39
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Источник:

Politico

Пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой строительства забора на границе с россией. Все из-за "последних изменений в положении безопасности".

Финляндия хочет построить забор на границе с россией

Предлагают перегородить забором от 10 до 20% восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 км. Об этом сообщил начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара.

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Стоимость строительства этого сооружения оценивается в сотни миллионов евро.

Планируется, что большая часть забора будет построена на юго-восточной части границы, где замечена большая активность граждан россии, пытающихся нелегально пересечь границу.

Пока незаконное пересечение не является "широко распространенным явлением". Но ограничения на пересечение границы либо с российской, либо с финской стороны могут изменить ситуацию,
– сказал руководитель отдела международного сотрудничества погранслужбы Матти Питкяниитти.

В то же время Костамоваара подчеркнул, что забор вряд ли что-нибудь изменит в краткосрочной перспективе – правительство все еще должно обсудить и дать зеленый свет, и строительство займет 2 – 3 года.

 

Финляндия ограничила въезд россиян и выдачу им виз

На фоне объявления частичной мобилизации в россии и волны желающих уехать за границу, в Финляндии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора. То же касается и виз.

Пока неизвестно, когда страна окончательно примет новые ограничения для граждан страны-агрессора.

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Автор: Марта Касіянчук