Чтобы не пролезли уклонисты: Финляндия хочет построить забор на границе с россией
Источник:Politico
Пограничная охрана Финляндии выступила с инициативой строительства забора на границе с россией. Все из-за "последних изменений в положении безопасности".
Финляндия хочет построить забор на границе с россией
Предлагают перегородить забором от 10 до 20% восточной границы Финляндии, это от 130 до 260 км. Об этом сообщил начальник пограничной службы страны Паси Костамоваара.
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Стоимость строительства этого сооружения оценивается в сотни миллионов евро.
Планируется, что большая часть забора будет построена на юго-восточной части границы, где замечена большая активность граждан россии, пытающихся нелегально пересечь границу.
Пока незаконное пересечение не является "широко распространенным явлением". Но ограничения на пересечение границы либо с российской, либо с финской стороны могут изменить ситуацию,
– сказал руководитель отдела международного сотрудничества погранслужбы Матти Питкяниитти.
В то же время Костамоваара подчеркнул, что забор вряд ли что-нибудь изменит в краткосрочной перспективе – правительство все еще должно обсудить и дать зеленый свет, и строительство займет 2 – 3 года.
Финляндия ограничила въезд россиян и выдачу им виз
На фоне объявления частичной мобилизации в россии и волны желающих уехать за границу, в Финляндии решили ввести ограничения на въезд граждан страны-агрессора. То же касается и виз.
Пока неизвестно, когда страна окончательно примет новые ограничения для граждан страны-агрессора.
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