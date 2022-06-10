Финляндия учла потребности и свое ресурсное положение
Финское министерство обороны информирует , что предоставит Украине новый пакет военной помощи, в том числе оборонную технику. Соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства.
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Чтобы обеспечить возможность предоставления военной помощи, в минобороны Финляндии решили не раскрывать содержание пакета и срок его предоставления.
Сообщается, что дополнительное пособие от финнов учло потребности Украины и ресурсное положение Финляндии.
Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: мы отправим новый пакет оборонных материалов,
– заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Черногория предоставит дополнительную военную помощь Украине
Как сообщает "Балканский обозреватель" , 9 июня правительство Черногории по предложению министерства обороны приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.
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В черногорском минобороны заявили, что речь идет о продолжении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины.
Военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности общим действиям против недемократических принципов,
– заявили в ведомстве.
Сообщается, что конкретная финансовая, гуманитарная и военная помощь будет рассмотрена в ближайшее время в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами.
Мощная помощь от США и Великобритании
- Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили уже 11 пакет военной помощи Украине . Новый пакет помощи будет включать предоставление Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, способных поражать цели на расстоянии более 64 километров.
- 6 июня Великобритания подтвердила передачу Украине реактивных систем залпового огня M270. Они с высокой точностью поражают цели на расстоянии 80 км с высокой точностью.
- Также в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Но поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .
- К сожалению, Швейцария 3 июня решила запретить поставлять Украину военную технику своего производства. В то же время Украина сможет получать швейцарские запчасти.