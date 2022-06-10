Финляндия учла потребности и свое ресурсное положение

Финское министерство обороны информирует , что предоставит Украине новый пакет военной помощи, в том числе оборонную технику. Соответствующее решение принял президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства.

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Чтобы обеспечить возможность предоставления военной помощи, в минобороны Финляндии решили не раскрывать содержание пакета и срок его предоставления.

Сообщается, что дополнительное пособие от финнов учло потребности Украины и ресурсное положение Финляндии.

Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать: мы отправим новый пакет оборонных материалов,

– заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Черногория предоставит дополнительную военную помощь Украине

Как сообщает "Балканский обозреватель" , 9 июня правительство Черногории по предложению министерства обороны приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

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В черногорском минобороны заявили, что речь идет о продолжении поддержки сохранения целостности и суверенитета Украины.

Военная и гуманитарная помощь, оказанная Черногорией, является доказательством бескорыстной поддержки храброго украинского народа и непрерывной преданности общим действиям против недемократических принципов,

– заявили в ведомстве.

Сообщается, что конкретная финансовая, гуманитарная и военная помощь будет рассмотрена в ближайшее время в сотрудничестве с украинской стороной и партнерами.

Мощная помощь от США и Великобритании

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